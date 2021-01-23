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JULIK святкує день народження: топ найяскравіших пісень шоумена

Автор: Lite

23 січня популярний український шоумен і співак Назарій Гук, більш відомий під сценічним ім'ям JULIK, святкує день народження. Сьогодні шоумену і колишньому учасникові гурту DZIDZIO виповнюється 31 рік.

Після виходу з команди Михайла Хоми в 2017 році, JULIK продовжив сольну кар'єру як ведучий івентів і співак. Крім того, як саундпродюсер він тісно співпрацює з українськими зірками: Павлом Зібровим, Іриною Білик, Альошою, Мариною Одольською та іншими.

А нещодавно JULIK почав писати пісні не тільки для себе, але і для топових артистів, які незабаром порадують шанувальників музичними прем'єрами.

JULIK з сином (фото з особистого архіву артиста)

"Юльчик, вітаю тебе! Нехай збуваються твої бажання", - привітав свого колегу DZIDZIO.

"Ой кум, скільки всього різного бувало, а скільки ще буде, ти навіть не уявляєш. Бажаю тобі тільки радості і кайфу", - додав в Instagram, звертаючись до Назарія з нагоди його свята відомий музикант Орест Галицький.

Ми також вітаємо поп-зірку з його днем і вирішили нагадати вам його кращі пісні.

Щастя


Та яку люблю


Не зупиняйся


Boom Boom

Нагадаємо, не так давно JULIK зробив заяву про повернення в DZIDZIO.

Також артист описав свій ідеальний відпочинок і розкрив секрети догляду за собою.

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