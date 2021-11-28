"Как можно быть такой стройной?" Многодетная мама Осадчая в топе и шортах покорила фигурой в ОАЭ

Катя Осадчая три месяца назад в третий раз стала мамой, но в декрете засиживаться не собиралась. Ведущая быстро вернулась к работе и активному образу жизни, а ее стройным формам можно только позавидовать.

Катя это доказала в очередной раз, засветив фигуру в купальнике на пляже в ОАЭ. Ведущая прилетела в Эмираты с рабочей поездкой, но воспользовалась свободным временем, чтобы насладиться пляжным отдыхом.