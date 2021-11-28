"Як можна бути такою стрункою?"Багатодітна мама Осадча в топі і шортах підкорила фігурою в ОАЕ

Катя Осадча три місяці тому втретє стала мамою, але в декреті засиджуватися не збиралася. Ведуча швидко повернулася до роботи і активного способу життя, а її струнким формам можна тільки позаздрити.

Катя це довела в черговий раз, засвітивши фігуру в купальнику на пляжі в ОАЕ. Ведуча прилетіла в Емірати з робочою поїздкою, але скористалася вільним часом, щоб насолодитися пляжним відпочинком.