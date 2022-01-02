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"Как вы раньше были друг без друга?" Осадчая и Горбунов восхитили зимней сказкой в Карпатах

Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили Новый год на работе. Они приехали в Буковель, где провели веселое мероприятие и ворвались в 2022 год в полном семейном составе, ведь в Карпаты взяли с собой общих сыновей – Ивана и маленького Данила.

Теледива решила показать, как прошел ее первый день нового года, и опубликовала фототчет в Instagram.

Катя предпочла обойтись без макияжа. А в белом пуховике и теплой вязаной молочной шапке выглядела как настоящая Снегурочка. Идеальными декорациями стали бескрайные заснеженные пейзажи и горы.

Катя Осадчая показала сказочную зиму в Буковели (фото: instagram.com/kosadcha)

"Такий гарний початок року! Гуляли, дихали, їли", - отрапортировала поклонникам звезда.

Подписчики телезвезды не могли налюбоваться не только живописными кадрами, но и самой Катей и ее семейной идиллией.

  • Господи, какая же Украина прекрасная. И вы, Катерина, тоже
  • Какие вы счастливые! И как вы раньше были друг без друга?!
  • Прекрасна
  • Куртка супер! Тоже такую хочу

Также ведущая показала, как провела расслабленный день после ночного новогоднего корпоратива.

Катя Осадчая поделилась яркими фото из Буковели (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя отдохнула в компании мужа и сыновей. В первый день нового года счастливая и дружная семья наслаждалась чистым карпатским воздухом и заснеженными пейзажами.

Юрий провел первый день нового года с самыми любимыми (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая с любимым и старшим общим сыном Иваном отправились кататься на подъемниках и гулять по окрестностям Буковели. Младшей же мирно спал в коляске на свежем воздухе.

Кстати, 19 декабря, в День Святого Николая Катя и Юрий крестили младшего сыночка. На таинстве и последующем празднике в ресторане присутствовали звездные друзья и кумовья пары – Потап и Настя Каменских.

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Катя ОсадчаяЮрий Горбунов