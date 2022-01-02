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"Як ви раніше були один без одного?"Осадча і Горбунов захопили зимовою казкою в Карпатах

Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча та Юрій Горбунов зустріли Новий Рік на роботі. Вони приїхали в Буковель, де провели веселий захід і увірвалися в 2022 рік в повному сімейному складі, адже в Карпати взяли з собою спільних синів – Івана і маленького Данила.

Теледива вирішила показати, як пройшов її перший день нового року, і опублікувала фотзвіт в Instagram.

Катя вирішила обійтися без макіяжу. А в білому пуховику і теплій в'язаній молочній шапці виглядала як справжня Снігуронька. Ідеальними декораціями стали безкраї засніжені пейзажі і гори.

Катя Осадча показала казкову зиму в Буковелі (фото: instagram.com/kosadcha)

"Такий гарний початок року! Гуляли, дихали, їли", - відрапортувала шанувальникам зірка.

Підписники телезірки не могли намилуватися не тільки мальовничими кадрами, а й самою Катею і її сімейною ідилією.

  • Господи, яка ж Україна прекрасна. І ви, Катя, також
  • Які ви щасливі! І як ви раніше були один без одного?!
  • Прекрасна
  • Куртка супер! Теж таку хочу

Також ведуча показала, як провела розслаблений день після нічного новорічного корпоративу.

Катя Осадча поділилася яскравими фото з Буковелі (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя відпочила в компанії чоловіка і синів. У перший день нового року щаслива і дружна сім'я насолоджувалася чистим карпатським повітрям і засніженими пейзажами.

Юрій провів перший день нового року з найулюбленішими (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча з коханим і старшим спільним сином Іваном вирушили кататися на підйомниках і гуляти по околицях Буковелі. Молодшій же мирно спав у візку на свіжому повітрі.

До речі, 19 грудня, в День Святого Миколая Катя і Юрій хрестили молодшого синочка. На таїнстві і подальшому святі в ресторані були присутні зіркові друзі і куми пари – Потап і Настя Каменських.

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Катя ОсадчаЮрій Горбунов