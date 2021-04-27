Каменских показала, как нежится в постели с Потапом: "было так сладко"

Напомним, что Алексей Потапенко (Потап) неожиданно прилетел ненадолго в Мексику, чтобы повидаться с любимой.

Они очень соскучились друг по другу, поэтому устроили себе свидание наедине - вдали от камер. После чего пара вместе с друзьями устроили веселую вечеринку с песнями и танцами на столе.

Настя также откровенно показала, как начинается их с Потапом утро. На видео полуобнаженные супруги нежатся в постели, обнимаются и целуются.

"Каждое утро очень важно. Что ты туда заложишь... Леша меня научил, что обязательно надо нежиться, кайфовать, дарить друг другу любовь, улыбки, добрые слова, нежность", - отметила певица.

Она призналась, что это "было сладко".

В этот же день Потапу пришлось отправиться обратно в Украину. Настя провожала мужа со слезами на глазах, поскольку не хотела его отпускать.

"Каждый раз расставаться, это как маленькая смерть. Это как оторвать от себя человека. Это очень трудно", - поделилась исполнительница.

Настя Каменских с трудом смогла расстаться с любимым Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских также немного рассказала о новой серии реалити в своем Instagram.

"В шестой серии реалити "Девочки рулят" вы увидите наш идеальный день - это один сплошной кайф! Море, Лёша, музыка и много-много любви! Мы с самого утра сбежали с Лешей от чужих глаз и камер, чтобы наконец побыть наедине. А девочки не теряли времени и устроили себе небольшой экстрим. Ну а вечером мы закатили грандиозную вечеринку, которую Тулум запомнит надолго. Мы забыли обо всем - просто веселились, пели и танцевали на столах. Было так сладко провести это время с Лешей. Сходить на свидание, понежиться в постели. Но пришло время расставаться, и я не могла сдержать эмоций. Мне всегда его так мало!" - написала артистка.



Настя Каменских показала тайное свидание и утро в постели с Потапом - Девочки рулят 6 серия