Каменських показала, як ніжиться в ліжку з Потапом: "було так солодко"

Нагадаємо, що Олексій Потапенко (Потап) несподівано прилетів ненадовго в Мексику, щоб побачитися з коханою.

Вони дуже скучили один по одному, тому влаштували собі побачення наодинці - далеко від камер. Після чого пара разом з друзями влаштували веселу вечірку з піснями і танцями на столі.

Настя також відверто показала, як починається їх з Потапом ранок. На відео напівоголене подружжя ніжаться в ліжку, обіймаються і цілуються.

"Кожен ранок дуже важливий. Що ти туди закладеш... Льоша мене навчив, що обов'язково треба ніжитися, кайфувати, дарувати один одному любов, посмішки, добрі слова, ніжність", - зазначила співачка.

Вона зізналася, що це "було солодко".

В цей же день Потапу довелося відправитися назад в Україну. Настя проводжала чоловіка зі сльозами на очах, оскільки не хотіла його відпускати.

"Кожен раз розлучатися, це як маленька смерть. Це як відірвати від себе людину. Це дуже важко", - поділилася виконавиця.

Настя Каменських насилу змогла розлучитися з коханим Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських також трохи розповіла про нову серію реаліті в своєму Instagram.

"У шостій серії реаліті "Дівчатка рулять" ви побачите наш ідеальний день - це один суцільний кайф! Море, Льоша, музика і багато-багато любові! Ми з самого ранку втекли з Льошею від чужих очей і камер, щоб нарешті побути наодинці. А дівчатка не втрачали часу і влаштували собі невеликий екстрим. Ну а ввечері ми закотили грандіозну вечірку, яку Тулум запам'ятає надовго. Ми забули про все - просто веселилися, співали і танцювали на столах. Було так солодко провести цей час з Льошею. Сходити на побачення, поніжитися в ліжку. Але прийшов час розлучатися, і я не могла стримати емоцій. Мені завжди його так мало!"- написала артистка.



Настя Каменських показала таємне побачення і ранок в ліжку з Потапом - Дівчатка рулять 6 серія