Каменских показала яркий образ для свидания с Потапом и смутила синяком на ноге

На снимке Настя запечатлена вместе с мужем, который стоит чуть позади нее и обнимает за плечо и шею. Артистка же мило держится за руку любимого и пронзительно смотрит в объектив.

Для романтического вечера с Потапом Каменских выбрала короткое платье с запахом трендового синего цвета. Эффектный лук она дополнила черными прозрачными колготками и черной сумочкой элитного бренда Prada через плечо.

Волосы исполнительница уложила в свои фирменные кудри, а также сделала яркий вечерний макияж с акцентом на глазах.

Потап же надел черные брюки и кофту с принтом. В руке он держал кепку.

Настя Каменских и Потап сходили на свидание в Испании (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ведет меня на свидание", - отметила в публикации Настя.

Подписчики засыпали пару теплыми комментариями и пожеланиями. Однако некоторые заметили синяк на ноге у певицы, который видно через кологотки, и поинтересовались его происхождением.