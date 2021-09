Каменских растрогала абсолютным счастьем с Потапом: все что мне нужно

Потап позирует в ярко-желтом уютном свитшоте, а улыбчивая Настя обняла его руку и крепче прижалась к любимому. Волосы она собрала сзади и заколола их, на артистке – практичная светлая ветровка и меланжевый удобный худи с капюшоном .

"All we need is" – написала Настя и оставила красноречивое сердчеко, что с английского переводится как "все, что тебе нужно – это любовь".

Потап и Настя Каменских прогулялись вместе (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники остались в восторге от фото влюбленных.

Очень красивая пара!

Милые

Зайчики

Вы прекрасная пара

Вы классные!

Самая милая и счастливая пара на свете

Красивущая! Глаз не оторвать

Сладкая парочка

Котики

Так держать

Ранее Потап жаловался на жену-блогера, которая даже во время совместной прогулки занята съемками контента. "Когда у тебя жена тик-токерша, ты волей-неволей вынужден с этим жить что ли… Ладно не принять, но понять ты должен", - высказался на камеру рэпер.

Потап пожаловался на жену-заядлого блогера