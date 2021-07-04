Каминская в белье показала внушительный животик: "очередная сенсация"

Певица позирует на дервянной кладке у небольшого озера. Она рассегнула трендовую длинную пеструю рубашку и приспустила удобные штаны, показав кружевное белье, а заодно и выдающийся животик. На втором снимке Слава решила поэпатировать публику еще больше и показала неприличный жест – средний палец.

"Очередная сенсация. Пойду куплю тест на жир, хотя и так все очевидно", - подписала провокационный снимок артистка.

Слава Каминская спровоцировала сеть (instagram.com/babaslavka)

На фото Славы отреагировали ее звездные подруги. "Зая, ты прекрасна!" - заверила Леся Никитюк. "Селена Гомес?" - сравнила ее с именитой певицей Даша Астафьева. "Красота - страшная сила. Красотка", – написала жена Влада Ямы, Лилиана.

Поклонники также не остались в стороне.