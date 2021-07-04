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Камінська в білизні показала значний животик: "чергова сенсація"

Автор: Styler

Слава Камінська вміє майстерно інтригувати шанувальників і провокувати. Так, нещодавно вона зізналася, що спеціально підігрівала в ЗМІ чутки про роман з екс-нардепом, але насправді романтичних відносин між ними немає - виключно дружні. Тепер же Слава вирішила спровокувати чутки про третю вагітнысть, тим більше вона не приховує – коханий чоловік у неї є, ось тільки знайомити з ним громадськість не поспішає.

Слава запостила в Instagram фото в білизні з помітно кругленьким животиком.

Співачка позує на дерв'яній кладці біля невеликого озера. Вона розтебнула трендову довгу строкату сорочку і приспустила зручні штани, показавши мереживну білизну, а заодно і значний животик. На другому знімку Слава вирішила поепатувати публіку ще більше і показала непристойний жест - середній палець.

"Чергова сенсація. Піду куплю тест на жир, хоча і так все очевидно", - підписала провокаційний знімок артистка.

Слава Камінська спровокувала мережу (instagram.com/babaslavka)

На фото Слави відреагували її зіркові подруги. "Зая, ти прекрасна!"- запевнила Леся Нікітюк. "Селена Гомес?"- порівняла її з іменитою співачкою Даша Астаф'єва. "Краса - страшна сила. Красуня", - написала дружина Влада Ями, Ліліана.

Шанувальники також не залишилися осторонь.

  • Ти просто вагітна новим хітом
  • Найперше, що спадає на думку людям, побачивши такий живіт, це вагітність, але вони напевно погано їдять, або дуже правильно тримають спину
  • Черешня?
  • Так вагітна чи ні?
  • Посміхаюся! Класна, не можу!

Нагадаємо, що раніше колега Слави по гурту НеАнгели Віка розповіла про бійки в колективі.

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НеАнгелыСлава Камінська