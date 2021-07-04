Камінська в білизні показала значний животик: "чергова сенсація"

Співачка позує на дерв'яній кладці біля невеликого озера. Вона розтебнула трендову довгу строкату сорочку і приспустила зручні штани, показавши мереживну білизну, а заодно і значний животик. На другому знімку Слава вирішила поепатувати публіку ще більше і показала непристойний жест - середній палець.

"Чергова сенсація. Піду куплю тест на жир, хоча і так все очевидно", - підписала провокаційний знімок артистка.

Слава Камінська спровокувала мережу (instagram.com/babaslavka)

На фото Слави відреагували її зіркові подруги. "Зая, ти прекрасна!"- запевнила Леся Нікітюк. "Селена Гомес?"- порівняла її з іменитою співачкою Даша Астаф'єва. "Краса - страшна сила. Красуня", - написала дружина Влада Ями, Ліліана.

Шанувальники також не залишилися осторонь.