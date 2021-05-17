Каминская в блестящем боди покорила образом на прощальном концерте НеАнгелов

На одном из них она позирует в боди – черный верх расшитый пайетками, камнями и стразами и пикантный низ, подчеркнивший упругие бедра и ягодицы артистки.

Слава соблазнила фигурой в боди (фото: instagram.com/babaslavka)

Комплименты от поклонников не заставили себя долго ждать.

Великолепная

Бомба

Шикарно

Слава! Вы супер! Восхищаюсь вами как красивой женщиной и супер певицей!

Хорошенькая такая!

Также Слава опубликовала фото с коллегой по группе Викторией. Девушки смеются в камеру и позируют в обнимку. На Виктории – соблазнительное платье из пайеток с внушительным декольте, волосы уложены в естественные локоны. Слава же дополнила боди юбкой из пайеток.

НеАнгелы дали последний концерт в Киеве (фото: instagram.com/babaslavka)

"НеАнгелы уже история. В добрый путь!" - подписала снимок с коллегой по группе Слава.

Конец чего-то одного всегда начало чего-то другого – философски отреагировала на пост артистки рэперша Alyona Alyona.

Поклонники оставляли теплые слова и пожелания для певиц, которые отправились в сольное плавание и сожалели о том, что коллектив прекратил существование после 15-летней деятельности на сцене.