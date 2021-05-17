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Каминская в блестящем боди покорила образом на прощальном концерте НеАнгелов

Автор: Lite

Новость о распаде группы НеАнгелы в свое время ошарашила поклонников дуэта. Они долго не могли поверить, что Слава Каминская и Виктория Смеюха больше не выйдут на сцену как коллектив и ностальгировали по любимым хитам. Так, группа отыграла последний открытый концерт в Киеве, в воскресенье, 16 мая и попрощалась с поклонниками.

Слава показала в Instagram ностальгические фото из закулисья.

На одном из них она позирует в боди – черный верх расшитый пайетками, камнями и стразами и пикантный низ, подчеркнивший упругие бедра и ягодицы артистки.

Слава соблазнила фигурой в боди (фото: instagram.com/babaslavka)

Комплименты от поклонников не заставили себя долго ждать.

  • Великолепная
  • Бомба
  • Шикарно
  • Слава! Вы супер! Восхищаюсь вами как красивой женщиной и супер певицей!
  • Хорошенькая такая!

Также Слава опубликовала фото с коллегой по группе Викторией. Девушки смеются в камеру и позируют в обнимку. На Виктории – соблазнительное платье из пайеток с внушительным декольте, волосы уложены в естественные локоны. Слава же дополнила боди юбкой из пайеток.

НеАнгелы дали последний концерт в Киеве (фото: instagram.com/babaslavka)

"НеАнгелы уже история. В добрый путь!" - подписала снимок с коллегой по группе Слава.

Конец чего-то одного всегда начало чего-то другого – философски отреагировала на пост артистки рэперша Alyona Alyona.

Поклонники оставляли теплые слова и пожелания для певиц, которые отправились в сольное плавание и сожалели о том, что коллектив прекратил существование после 15-летней деятельности на сцене.

  • Красотки! Шикарные девчонки!
  • Вы невероятные и непревзойденные. Лучшие
  • Какие вы очаровательные
  • Девчонки, вы самые лучшие!
  • Вы крутые

Напомним, что ранее Слава Каминская показала пикантные постельные закулисные кадры со съемок клипа на сольный трек и познакомили с важным для ее певческой карьеры мужчиной.

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Новости Украины НеАнгелыСлава КаминскаяВика Смеюха