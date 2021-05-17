Камінська в блискучому боді підкорила образом на прощальному концерті НеАнгелів

На одному з них вона позує в боді – чорний верх розшитий паєтками, камінням і стразами і пікантний низ, що підкреслив пружні стегна і сідниці артистки.

Слава спокусила фігурою в боді (фото: instagram.com/babaslavka)

Компліменти від шанувальників не змусили себе довго чекати.

Розкішна

Бомба

Шикарно

Слава! Ви супер! Захоплююся вами як красивою жінкою і супер співачкою!

Гарненька така!

Також Слава опублікувала фото з колегою по гуту Вікторією. Дівчата сміються в камеру і позують. На Вікторії - спокусливе плаття з паєток зі значним декольте, волосся укладене в природні локони. Слава ж доповнила боді спідницею з паєток.

НеАнгели дали останній концерт у Києві (фото: instagram.com/babaslavka)

"НеАнгели вже історія. В добру путь!"- підписала знімок з колегою по гурту Слава.

Кінець чогось одного завжди початок чогось іншого - філософськи відреагувала на пост артистки реперша Alyona Alyona.

Шанувальники залишали теплі слова і побажання для співачок, які вирушили в сольне плавання і шкодували про те, що колектив припинив існування після 15-річної діяльності на сцені.