Камінська в блискучому боді підкорила образом на прощальному концерті НеАнгелів

Новина про розпад гурту НеАнгели свого часу ошелешила шанувальників дуету. Вони довго не могли повірити, що Слава Камінська і Вікторія Смеюха більше не вийдуть на сцену як колектив і ностальгували за улюбленими хітами. Так, гурт відіграв останній відкритий концерт в Києві, в неділю, 16 травня і попрощалася з шанувальниками.
Слава показала в Instagram ностальгічні фото із закулісся.
На одному з них вона позує в боді – чорний верх розшитий паєтками, камінням і стразами і пікантний низ, що підкреслив пружні стегна і сідниці артистки.
Слава спокусила фігурою в боді (фото: instagram.com/babaslavka)
Компліменти від шанувальників не змусили себе довго чекати.
Також Слава опублікувала фото з колегою по гуту Вікторією. Дівчата сміються в камеру і позують. На Вікторії - спокусливе плаття з паєток зі значним декольте, волосся укладене в природні локони. Слава ж доповнила боді спідницею з паєток.
НеАнгели дали останній концерт у Києві (фото: instagram.com/babaslavka)
"НеАнгели вже історія. В добру путь!"- підписала знімок з колегою по гурту Слава.
Кінець чогось одного завжди початок чогось іншого - філософськи відреагувала на пост артистки реперша Alyona Alyona.
Шанувальники залишали теплі слова і побажання для співачок, які вирушили в сольне плавання і шкодували про те, що колектив припинив існування після 15-річної діяльності на сцені.
Нагадаємо, що раніше Слава Камінська показала пікантні постільні закулісні кадри зі зйомок кліпу на сольний трек і познайомили з важливим для її співочої кар'єри чоловіком.