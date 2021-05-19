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Каминская с экстремальным цветом волос и внушительным декольте заговорила о разочаровании

Автор: Lite

Слава Каминская активно развивает сольную карьеру. В прошлое воскресенье, 16 мая она вместе с коллегой по группе НеАнгелы Викторием Смеюхой отработала последний открытый концерт дуэта. И теперь каждая из артисток отправилась в одиночное плавание по просторам шоу-биза. Так, Слава готовит к презентации первую видеоработу и будоражит умы поклонников кадрами со съемок.

Оригинальным фото в неожиданном образе Слава поделилась в Instagram.

Звезда запечатлена в бирюзовом ассиметричном плате-пиджаке с чокером из массивной цепочки на шее. У Славы на фото лиловые длинные волосы и яркий макияж в тон, а на лице и шее пунктиром прорисованы линии (похожие на те, которыми пластически хирурги помечают области для коррекции).

"Я думала, ты бриллиант, я думала, алмаз. А ты оказался просто…" - оставила интригующую подпись под горячим фото певица. Таким оргинальным образом она анонсировала премьеру новой музыкальной работы.

Слава показала яркий и неожиданный образ (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники начали предлагать свои оригинальные варианты продолжения фразы и попутно делать звезде комплименты.

"Кайф", – написала под фото Леся Никитюк.

  • Ну, во-первых, это красиво
  • Камерон Диас
  • Русалка
  • Супер
  • Шикарные ноги
  • Новый образ. Слава, ты умеешь удивлять
  • Хорошее фото

Напомним, что ранее Слава Каминская уже публиковала закулисные фото со съемок клипа. На одном из них она позирует на постели в прозрачном халате.

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Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская