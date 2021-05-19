Каминская с экстремальным цветом волос и внушительным декольте заговорила о разочаровании

Звезда запечатлена в бирюзовом ассиметричном плате-пиджаке с чокером из массивной цепочки на шее. У Славы на фото лиловые длинные волосы и яркий макияж в тон, а на лице и шее пунктиром прорисованы линии (похожие на те, которыми пластически хирурги помечают области для коррекции).

"Я думала, ты бриллиант, я думала, алмаз. А ты оказался просто…" - оставила интригующую подпись под горячим фото певица. Таким оргинальным образом она анонсировала премьеру новой музыкальной работы.

Слава показала яркий и неожиданный образ (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники начали предлагать свои оригинальные варианты продолжения фразы и попутно делать звезде комплименты.

"Кайф", – написала под фото Леся Никитюк.