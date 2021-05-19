Камінська з екстремальним кольором волосся і значним декольте заговорила про розчарування

Зірка відображена в бірюзовому асиметричному платі-піджаку з чокером з масивного ланцюжка на шиї. У Слави на фото лілове довге волосся і яскравий макіяж в тон, а на обличчі і шиї пунктиром промальовані лінії (схожі на ті, якими пластично хірурги позначають області для корекції).

"Я думала, ти діамант, я думала, алмаз. А ти виявився просто... " - залишила інтригуючий підпис під гарячим фото співачка. Таким оргінальним чином вона анонсувала прем'єру нової музичної роботи.

Слава показала яскравий і несподіваний образ (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники почали пропонувати свої оригінальні варіанти продовження фрази і попутно робити зірці компліменти.

"Кайф", – написала під фото Леся Нікітюк.