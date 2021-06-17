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Канье повезло: Ирина Шейк в откровенном боди вызвала восторг в сети

Автор: Lite

Ирина Шейк стала лицом новой коллекции обуви Tamara Mellon. В рекламном кампейне она предстала в соблазнительном наряде. А также продемонстрировала необычный способ носить босоножки. Получилось весьма стильно!

Новые кадры уже успели вызвать в сети бурю эмоций.

Ирина позирует в боди молочного оттенка с внушительным декольте, а также коричневых босоножках с квадратным носком на тонком высоком каблуке. Дополнили их высокие, слегка приспущенные, голубые гольфы. И хотя сегодня мало кого удивишь необычными сочетаниями, на Ирине тренд смотрелся весьма свежо.

Ирина Шейк в новом образе (фото: instagram.com/irinashayk)

В комментариях многие отметили, что обязательно попробуют такое сочетание. Другие, напротив, выразили мнение, что босоножки прекрасны, но только без носков. Разумеется, большинство подписчиков интересовал также новый роман Ирины с Канье Уэстом. Они буквально засыпали ее вопросами о том, где рэпер и как развиваются их отношения. А также, что ему крайне повезло с такой красавицей.

Разумеется, Ирина не стала отвечать ни на один из них. Зато свое мнение, как всегда, высказали инсайдеры. По их словам, Канье и Ирина сейчас находятся в стадии конфетно-букетного периода.

"Они узнают друг друга и весело проводят время. Пока это несерьезно, но они очень нравятся друг другу", - говорит источник.

Ранее Шейк показала еще одно стильное сочетание: топ-бюстье и объемная рубашка. Пробуем повторить!

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