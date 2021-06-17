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Каньє пощастило: Ірина Шейк у відвертому боді викликала захват у мережі

Автор: Lite

Ірина Шейк стала обличчям нової колекції взуття Tamara Mellon. У рекламному кампейні вона постала в спокусливому вбранні. А також продемонструвала незвичайний спосіб носити босоніжки. Вийшло дуже стильно!

Нові кадри вже встигли викликати в мережі бурю емоцій.

Ірина позує в боді молочного відтінку зі значним декольте, а також коричневих босоніжках з квадратним носком на тонких високих підборах. Доповнили їх високі, злегка приспущені, блакитні гольфи. І хоча сьогодні мало кого здивуєш незвичайними поєднаннями, на Ірині тренд виглядав вельми свіжо.

Ірина Шейк в новому образі (фото: instagram.com/irinashayk)

У коментарях багато шанувальників відзначили, що обов'язково спробують таке поєднання. Інші, навпаки, висловили думку, що босоніжки прекрасні, але тільки без шкарпеток. Зрозуміло, більшість фоловерів цікавив також новий роман Ірини з Каньє Уестом. Вони буквально засипали її питаннями про те, де репер і як розвиваються їхні стосунки. А також, що йому вкрай пощастило з такою красунею.

Зрозуміло, Ірина не стала відповідати ні на один з них. Зате свою думку, як завжди, висловили інсайдери. За їхніми словами, Каньє та Ірина зараз перебувають у стадії цукерково-букетного періоду.

"Вони впізнають один одного і весело проводять час. Поки це несерйозно, але вони дуже подобаються один одному", - говорить джерело.

Раніше Шейк показала ще одне стильне поєднання: топ-бюстьє і об'ємна сорочка. Пробуємо повторити!

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Канье УэстІрина Шейкстильмодакрасота