Канье Уэст потребовал извинений от Билли Айлиш перед Трэвисом Скоттом, она ответила

Ранее мы писали о том, что во время выступления Айлиш в Атланте на выходных у поклонницы перед сценой возникли проблемы с дыханием. Певица остановила шоу, чтобы её команда смогла найти ингалятор для фанатки. После инцидента певица бросила короткий комментарий, который многие восприняли как отсылку к трагической ситуации во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld.

"Я жду, когда люди будут в порядке, перед тем как продолжить", - сказала Билли поклонникам.

Канье Уэст отреагировал на слова Билли Айлиш постом в Instagram, в котором дал понять, что может отказаться от участия в фестивале Coachella Music & Arts, если певица не извинится перед Скоттом. Уэст и Айлиш заявлены хедлайнерами фестиваля, который будет проходить в апреле этого года.

«ДАВАЙ, БИЛЛИ. МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ. ПОЖАЛУЙСТА, ИЗВИНИСЬ ПЕРЕД ТРЭВОМ И СЕМЬЯМИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПОГИБЛИ. НИКТО НЕ ДОПУСКАЛ, ЧТОБЫ ЭТО ПРОИЗОШЛО. ТРЭВ НЕ ПОНИМАЛ, ЧТО ПРОИСХОДИТ, СТОЯ НА СЦЕНЕ, И БЫЛ ОЧЕНЬ ОГОРЧЁН, КОГДА УЗНАЛ О СЛУЧИВШЕМСЯ. И ДА, ТРЭВ БУДЕТ СО МНОЙ НА КОАЧЕЛЛЕ, НО ТЕПЕРЬ МНЕ НУЖНО, ЧТОБЫ БИЛЛИ ИЗВИНИЛАСЬ ДО МОЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ», - подписал фото Канье заглавными буквами.

Извинений от поп-певицы рэпер не дождался, но все же юная дива ответила Уэсту в комментариях.

