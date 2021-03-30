Карантинный family look: больная COVID-19 Мишина позабавилась в постели с Эллертом

На черно-белом снимке Ксения и Александр лежат в кровати в атласных пижамах. На актрисе – рубашка и короткие шортики. Платон делает фото сверху – в кадр попали только ноги мальчика.

"Полтергейстеры", - с юмором подписал эмоциональное и забавное фото шоумен.

Ксения Мишина и Александр Эллерт веселятся на самоизоляции (фото: instagram.com/ellert_a)

Ксения, в свою очередь, рассказала о любимых семейных завтраках их пары. Так, все члены звездного семейства предпочитают гранолу. Александр – с кефиром, Ксения – с молоком и Платон – с детским йогуртом.

Кстати, Ксения уже успела сформировать свое мнение о новом сезоне шоу Холостяк. Как главная экс-холостячка страны, она призналась, что ее одолевали настолько сильные эмоции после просмотра первой серии, что ей сложно было совладать с накатившим негодованием.