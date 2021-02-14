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Кароль призналась, что намеренно использовала Полякову для промо своего клипа: это мое решение

Автор: Lite

Скандал с участием Тины Кароль и Оли Поляковой в сети обсуждают целю неделю, ведь он всколыхнул не только участников конфликта, но общественность. Так, в эфире шоу "Маска" на канале "Украина" Полякова назвала коллегу "плакальщицей на похоронах", но позже объяснилась и заверила, что имела в виду лишь ее "очень грустный репертуар" и принесла извинения. Тина в эксклюзивном комментарии решила расставить все точки над "і".

В интервью блогеру Расселу для его YouTube-канале Russell Blog Кароль отреагировала на слухи о том, что выяснение певицами отношений – это часть промо-компании ее новой работы.

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Так, Тина уточнила, что написала песню в конце ноября, а премьера видео на композицию "Скандал" была запланирована на январь, но ее пришлось отложить. В итоге клип вышел 12 февраля. Такое стечение обстоятельств артистка решила использовать себе на руку.

"Случайное стечение обстоятельств. Или случайное совпадение неслучайных обстоятельств... Я думаю Оли не прикольно, мне кажется. Она не хлопает в ладоши дома", - считает Тина.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певице стало очень неприятно, то телеканал "Украина" пропустил в эфир неуместное и оскорбительное высказывание Поляковой в адрес Кароль.

"В целом я разволновалась, что я чувствую, что вся страна обо мне говорит. Я стала это ощущать. Тронуло ли меня это? Меня это не тронуло. Мне было все равно! Никто не знает меры печали и горя. Мой репертуар печальный или веселый. Но это вообще только мое решение", - отметила Тина.

По словам Кароль, после инцидента она проснулась в пять утра с мыслями о том, что же делать дальше и как действовать в условиях возникшего конфликта. Решение пришло само собой - она решила использовать ситуацию в промо-кампании своего клипа на новую песню под названием "Скандал".

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я подумала, что будет абсолютно честным, если Оля Полякова станет участником рекламной кампании моей песни. Мы не договаривались. Я ей не звонила. Мы просто сделали мем, взяли и вырезали ее голос в эфире. Я сделала это своими руками. Потому что пробито моральное дно!" - заявила Кароль.

Также она уточнила, что никогда не выясняет отношения с людьми и лишь невольно стала "безучастной участницей" скандала.

Тина пояснила, как использовала скандал с Олей себе на пользу

Напомним, что ранее Тина Кароль показала свою первую реакцию на скандал с ее невольным участием.

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Новости Украины Тина КарольОля Полякова
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