Катерину Кухар сравнили с Дженнифер Лопес: начали округляться некоторые формы

Катерина Кухар, которая не так давно поразила откровенным признанием о потере ребенка, в юности чуть-чуть была похожей на... голливудскую звезду Дженнифер Лопес. Конечно же, лица у знаменитостей совсем разные, но было кое-что, что их "сближало".

О том периоде в жизни будущей примы-балерины рассказала ее мама Марина Горелькова в эфире "Ранку з Україною" на канале "Украина".

Она откровенно поведала, что отдала на танцы свою дочь, когда той было 5 лет. Девочка всегда отличалась среди танцоров-сверстников: ею восхищались преподаватели и пророчили большое будущее. Но когда она достигла подросткового возраста, мечта о балете чуть не разбилась вдребезги. Ведь именно в подростковом возрасте Катерина начала поправляться.

"Тогда у Кати начали округляться некоторые формы, ее даже прозвали "наша Лопес", - рассказала Горелькова.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Для танцовщицы балета набрать вес означает проститься с профессией. Над Катей посмеивались сокурсники, а сама она не могла смотреть на себя в зеркало. Однако ситуацию спасла ее мама.

"Помню, мама все время мне говорила: "Вот поставлю на холодильник замок!" Поэтому всегда, когда я хотела ночью встать и что-то съесть, вспоминала, что там, наверное, висит этот замок", - вспомнила балерина.

И это сработало! Очень быстро Катерина вернулась в форму и закончила училище экстерном с красным дипломом.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, недавно Катерина Кухар восхитила сеть снимком с любимым мужчиной.