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Катерину Кухар порівняли з Дженніфер Лопес: почали округлятися деякі форми

Автор: Lite

Катерина Кухар, яка не так давно вразила відвертим зізнанням про втрату дитини, в юності трохи була схожою на... голлівудську зірку Дженніфер Лопес. Звичайно ж, лиця у знаменитостей зовсім різні, але було дещо, що їх "зближувало".

Про той період у житті майбутньої прими-балерини розповіла її мама Марина Горелькова в ефірі "Ранку з Україною" на каналі "Україна".

Вона відверто розповіла, що віддала на танці свою дочку, коли тій було 5 років. Дівчинка завжди вирізнялася серед танцюристів-однолітків: нею захоплювалися викладачі і пророкували велике майбутнє. Але коли вона досягла підліткового віку, мрія про балет ледь не розбилася вщент. Адже саме в підлітковому віці Катерина почала поправлятися.

"Тоді у Каті почали округлятися деякі форми, її навіть прозвали "наша Лопес", - розповіла Горелькова.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Для танцівниці балету набрати вагу означає попрощатися з професією. Над Катею посміювалися однокурсники, а сама вона не могла дивитися на себе в дзеркало. Однак ситуацію врятувала її мама.

"Пам'ятаю, мама весь час мені казала: "От поставлю на холодильник замок!" Тому завжди, коли я хотіла вночі встати і щось з'їсти, згадувала, що там, напевно, висить замок", - згадала балерина.

І це спрацювало! Дуже швидко Катерина повернулася у форму і екстерном закінчила училище з червоним дипломом.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар захопила мережу знімком з коханим чоловіком.

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Новини України Катерина КухарДженніфер Лопес