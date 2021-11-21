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Катя Осадчая похвасталась точеной фигурой в роскошном платье с пикантным разрезом

Автор: Марина Настевич

Украинская телведущая Катя Осадчая восхитила эффектным появлением в роскошном наряде. Она провела свой традиционный "Вечер премьер" в Киеве, на котором блистала в эффектном платье.

Совместным фото с женой поделился в Instagram шоумен Юрий Горбунов.

Так, Катя выбрала для мероприятия шикарное атласное платье в пол насыщенного голубого цвета. Наряд отличается пикантным разрезом до середины бедра, а также открытыми плечами и пышными рукавами-буфами и отлично подчеркнул стройные формы мамы троих сыновей.

Стильный аутфит Осадчая дополнила малиновой шляпой и такого же цвета туфлями-лодочками, а из ааксессуаров выбрала массивные серьги.

Счастливый Горбунов мило позировал с любимой в обнимку.

Катя и Юрий блистали на "Вечере премьер" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Вечір Прем‘є з Катериною Осадчою! Грандіозний запис концерту в Палаці Україна! Пишаюсь тобою, Катруся!" - трогательно написал любящий супруг.

Пользователи сети также оставили теплые отзывы в комментариях.

  • Катерина, Ви велика молодець!
  • Просто суперові
  • Красавчики
  • Дякую за чудовий концерт, Каті ви така молодець все супер, хоч і чекали цього майже два роки, але того варте
  • Які ви класні!
  • Счастливая пара
  • Катя, Ти Дивовижна!!!
  • Катя, вы как вино, которые с годами только хорошеет. Вы после 3- х родов стали более женственны, и краше, и интереснее.

Катя Осадчая восхитила роскошным образом в атласном платье (фото: instagram.com/svitsketv)

К слову, на вечере зрителей ждал и неожиданный сюрприз. Популярный украинский исполнитель Потап выступил в составе группы MOZGI и попросил Катю Осадчую станцевать с ним под новый хит ZAVTRA. Та согласилась и под бурные аплодсменты поучаствовала в веселом флешмобе.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая впервые показала лицо младшего сыночка.

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Катя ОсадчаяЮрий ГорбуновПотап