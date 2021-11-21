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Катя Осадча похвалилася витонченою фігурою в розкішній сукні з пікантним розрізом

Автор: Марина Настевич

Українська телведуча Катя Осадча захопила ефектною появою в розкішному вбранні. Вона провела свій традиційний "Вечір прем'єр" в Києві, на якому блищала в ефектній сукні.

Спільним фото з дружиною поділився в Instagram шоумен Юрій Горбунов.

Так, Катя вибрала для заходу шикарне атласне плаття в підлогу насиченого блакитного кольору. Наряд відрізняється пікантним розрізом до середини стегна, а також відкритими плечима і пишними рукавами-буфами і відмінно підкреслив стрункі форми мами трьох синів.

Стильний аутфіт Осадча доповнила малиновим капелюхом і такого ж кольору туфлями-човниками, а з ааксесуарів вибрала масивні сережки.

Щасливий Горбунов мило позував з коханою в обнімку.

Катя і Юрій блищали на "Вечорі прем'єр" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Вечір Прем'єра з Катериною Осадчою! Грандіозний запис концерту в Палаці Україна! Пишаюсь тобою, Катруся!" - зворушливо написав люблячий чоловік.

Користувачі мережі також залишили теплі відгуки в коментарях.

  • Катерина, Ви велика молодець!
  • Просто суперові
  • Красунчики
  • Дякую за чудовий концерт, Каті ви така молодець все супер, хоч і чекали цього майже два роки, але того варті
  • Які ви класні!
  • Щаслива пара
  • Катя, Ти Дивовижна!!!
  • Катя, ви як вино, які з роками тільки гарнішає. Ви після 3-х пологів стали більш жіночні, і красивіше, і цікавіше.

Катя Осадча захопила розкішним образом в атласній сукні (фото: instagram.com/svitsketv)

До слова, на вечорі глядачів чекав і несподіваний сюрприз. Популярний український виконавець Потап виступив у складі групи MOZGI і попросив Катю Осадчу станцювати з ним під новий хіт ZAVTRA. Та погодилася і під бурхливі оплески взяла участь у веселому флешмобі.

Раніше ми писали, що Катя Осадча вперше показала обличчя молодшого синочка.

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Катя ОсадчаЮрій ГорбуновПотап