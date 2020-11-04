Кайли Дженнер в пикантном боди похвасталась упругими ягодицами и аппетитной грудью

Кайли Дженнер никогда не стеснялась показывать свое роскошное тело со всех сторон. И вот – очередной повод блеснуть упругими ягодицами и пышной грудью. Девушка опубликовала фото со своей старшей сестрой Кендалл Дженнер. Снимки были сделаны для совместной кампании девушек и послужили отличным контентом для поздравительного поста в честь Кендалл, которой на днях исполнилось 25.

Сестры выпустили обновленную линию косметики (фото: instagram.com/kyliejenner)

Обе сестры примерили соблазнительные черные наряды. Кендалл красуется в черном лифе на тонких бретелька и шортах с высокой посадкой. А Кайли подобрали образ максимально соблазнительный. 23-летняя бизнесвумен надела откровенное черное боди из блестящей ткани с вырезом на спине и высоким воротом. Она повернулась к камере задом, показав соблазнительные изгибы своей знаменитой на весь мир фигуры.

Дополняют образ изысканная укладка: волосы звезде уложили в гладкую прическу и заплели в пучок, а также крупные золотые серьги-кольца. Выглядела звезда невероятно соблазнительно, за что получила массу комплиментов от преданных фанатов.

Напомним, ранее мы писали, что Кайли Дженнер предстала в пикантном наряде для Хэллоуина, примерив образ героини комиксов.