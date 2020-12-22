Кайли Дженнер похвасталась роскошной грудью и упругими ягодицами в соблазнительном вечернем платье

Кайли Дженнер показала новую серию фото, на которых предстала в откровенном вечернем платье с внушительным декольте. Наряд с корсетом и разрезом по ноге не смог прикрыть пышную грудь бизнесвумен, а также ее стройные ноги и упругие ягодицы. А впрочем, она и не собиралась ничего прикрывать. Даже напротив - девушка сделала пару кадров, на которых демонстрирует свое знаменитое тело во всей красе.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

В дополнение к аутфиту она сделала роскошную высокую укладку, а еще выразительный макияж с длинными накладными ресницами и чувственными губами. Из аксессуаров она выбрала изысканный браслет и серьги, а также босоножки на высоких каблуках с ремешками.

Пост одной из младших сестер Кардашьян-Дженнер набрал невероятное количество пылающих эмодзи, лайков и комментариев. "Вау, ты невероятная", "Ты лучшая", "Какая же ты красивая", "Горячо", "Просто красотка", "Нереальная", "Самая первая во всем", - не устают они восхищаться Кайли.

Ранее мы писали, что Дженнер умеет выглядеть роскошно даже в пуховиках. Топ-5 моделей от девушки мы показывали здесь.