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"Каждая секунда делает чувства сильнее": Потап признался в любви своей королеве Каменских

Автор: Ольвия Агаркова

Потап и Настя Каменских отдыхают в солнечной и гостеприимной Хорватии. Пара долго ждала возможности побыть вместе, ведь плотные концертные графики и насыщенная творческая жизнь почти не оставляют времени насладится друг другом. Так, они прихватили с собой мам, а также подругу семьи, дизайнера Анну Андрийчук и отправились в путешествие. Сейчас веселая компания колесит по морю вдоль побережья на яхте – не обходится без фото и видео с места событий.

Рэпер решил поделиться в Instagram романтическим фото с красавицей-женой и сделать признание в любви.

Расслабленная Настя расположилась на корме. На ней – трендовый топ горчичного цвета с завязками под грудью и белоснежная длинная юбка с завишенной линией талии. Глаза она спрятала за темными стеклами солнечных очков и распустила копну вьющихся волос. Потап делает селфи, захватив в кадр жену.

"Мы любим нашу жизнь и уважаем личное пространство друг друга. Каждая секунда, которую мы проводим вместе, делает нас сильнее и наши чувства глубже, люблю тебя, моя королева веснушек!" - подписал романтический кадр с женой Потап.

Потап сделал трогательное признание в любви Насте (фото: instagram.com/realpotap)

Настя не сдержалась и ответила любимому мужу сердечками и влюбленными смайлами в комментариях. Поклонники пришли в восторг, наблюдая за счастливыми супругами на фото.

  • Любите друг друга навеки
  • Пример счастливой семейной жизни
  • Какая она невероятная, твоя жена!
  • Как мило, реально по-мужски!
  • Какие красивые слова
  • Кадр из фильма "Унесенные ветром"
  • Какая у вас кайфовая жена

Настя поближе показала свой морской образ. Она опубликовала яркое портретное фото. Певица никогда не скрывала, что она – еще та модница, пристально следит за последними тенденциями, обожает наряжаться и ходить на шоппинг.

Настя показала трендовый морской образ в Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Потап и Настя умилили селфи на отдыхе и дали задание поклонникам.

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ПотапНастя Каменских