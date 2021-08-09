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"Кожна секунда робить почуття сильнішими": Потап зізнався в коханні своїй королеві Каменських

Автор: Ольвія Агаркова

Потап і Настя Каменських відпочивають у сонячній і гостинній Хорватії. Пара довго чекала можливості побути разом, адже щільні концертні графіки і насичене творче життя майже не залишають часу насолодитися один одним. Так, вони прихопили з собою мам, а також подругу родини, дизайнера Анну Андрійчук і вирушили у подорож. Зараз весела компанія колесить по морю уздовж узбережжя на яхті - не обходиться без фото і відео з місця подій.

Репер вирішив поділитися в Instagram романтичним фото з красунею-дружиною і зробити освідчення в коханні.

Розслаблена Настя розташувалася на кормі. На ній - трендовий топ гірчичного кольору з зав'язками під грудьми і білосніжна довга спідниця з завищеною лінією талії. Очі вона сховала за темними склом сонячних окулярів і розпустила копицю кучерявого волосся. Потап робить селфі, захопивши в кадр дружину.

"Ми любимо наше життя і поважаємо особистий простір один одного. Кожна секунда, яку ми проводимо разом, робить нас сильнішими і наші почуття глибше, люблю тебе, моя королева веснянок!" - підписав романтичний кадр з дружиною Потап.

Потап зробив зворушливе зізнання в коханні Насті (фото: instagram.com/realpotap)

Настя не стрималася і відповіла коханому чоловікові сердечками і закоханими смайлами в коментарях. Шанувальники прийшли в захват, спостерігаючи за щасливим подружжям на фото.

  • Любіть один одного навіки
  • Приклад щасливого сімейного життя
  • Яка вона неймовірна, твоя дружина!
  • Як мило, реально по-чоловічому!
  • Які красиві слова
  • Кадр з фільму "Віднесені вітром"
  • Яка у вас кайфова дружина

Настя ближче показала свій морський образ. Вона опублікувала яскраве портретне фото. Співачка ніколи не приховувала, що вона – ще та модниця, пильно стежить за останіми тенденціями, обожнює наряджатися і ходити на шопінг.

Настя показала трендовий морський образ в Хорватії (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Потап і Настя зворушили селфі на відпочинку і дали завдання шанувальникам.

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ПотапНастя Каменських