Не каждый может выдержать: MELOVIN раскрыл правду о "Танцах со звездами 2021" и второй половинке

Музыкант отметил, что последние два месяца живет в стремительном ритме: бесконечные тренировки, шоу, интервью и концерты. Иногда, когда приходиться переезжать с репетиций на интервью или съемку, певец лишь в машине успевает перекусить и переодеться – это единственное свободное время, которое у него есть.

"Я уже был на тренировке 7 часов, сейчас еду на примерку и еще нужно успеть написать интервью и снова в зал на тренировку. Это безумный график, и не каждый его может выдержать, но это одновременно опыт", - рассказал он.

Melovin и Елизавета Русина эаптировали и удивляли в каждом номере (фото: instagram.com/melovin_official)

Также MELOVIN рассказал, каким должен быть его идеальный партнер. Отметим, что артист открыто говорит о своей сексуальной ориентации – ему нравятся как женщины, так и мужчины.

"В партнере для меня важное качество – откровенность, искренность, идейность, стимул в работе, цель в жизни, ну и конечно харизматичность", - перечислил он.

Рядом с ним никогда не будет человека, вызывающего безразличие.