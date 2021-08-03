Кендал Дженнер восхитила сеть спортивной фигурой в крошечном купальнике

Кендалл Дженнер - обладательница совершенных пропорций и спортивной фигуры. Она обожает тренировки и старается уделять им минимум 3 раза в неделю. По словам девушки, ее роскошная форма - далеко не заслуга генетики, а скорее упорный труд. Потому она по-настоящему гордится ею.

Кендалл Дженнер похвасталась фигурой (фото: instagram.com/kendalljenner)

Несколько часов назад сестра Ким Кардашьян и Кайли Дженнер показала новый снимок в бикини. Крошечный купальник отлично сел на ее спортивное тело, подчеркнув все его достоинства: железный пресс, точеные руки и ноги, а также роскошную грудь. Из аксессуаров Кендалл подобрала массу стильных браслетов, а также бейсболку с логотипом собственного бренда текилы.

Также в качестве доказательства своих регулярных визитов в спортзал Дженнер показала фото в костюме для тренировок. Она надела короткие шорты и топ из трикотажного материала, который позволяет коже дышать во время самых сложных нагрузок. Выглядит модель в подобных нарядах невероятно соблазнительно! Что наверняка отметили ее фолловеры пылающими реакциями.