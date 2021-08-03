Кендал Дженнер захопила мережу спортивною фігурою в крихітному купальнику

Кендалл Дженнер - володарка досконалих пропорцій і спортивної фігури. Вона обожнює тренування і намагається приділяти їм мінімум 3 рази на тиждень. За словами дівчини, її розкішна форма - далеко не заслуга генетики, а скоріше наполеглива праця. Тому вона по-справжньому пишається нею.

Кендалл Дженнер похвалилася фігурою (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кілька годин тому сестра Кім Кардашьян і Кайлі Дженнер показала новий знімок в бікіні. Крихітний купальник відмінно сів на її спортивне тіло, підкресливши всі його достоїнства: залізний прес, точені руки і ноги, а також розкішні груди. З аксесуарів Кендалл підібрала масу стильних браслетів, а також бейсболку з логотипом власного бренду текіли.

Також як доказ своїх регулярних візитів в спортзал Дженнер показала фото в костюмі для тренувань. Вона одягла короткі шорти і топ з трикотажного матеріалу, який дозволяє шкірі дихати під час найскладніших навантажень. Виглядає модель в подібних вбраннях неймовірно спокусливо! Що напевно відзначили її фоловери палаючими реакціями.