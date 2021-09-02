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Кендалл Дженнер в соблазнительном боди объявила о новом статусе: невероятно счастлива

Новина українською →
США, Четверг 02 сентября 2021 19:34
Кендалл Дженнер в соблазнительном боди объявила о новом статусе: невероятно счастлива Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер с помощью своего блога рассказа о переменах. Теледива и супермодель теперь может похвастаться еще одним статусом: она стала креативным директором онлайн-ритейлера FWRD.

Чтобы сообщить такую новость, звезда подобрала соблазнительный наряд из новинок осенне-зимних коллекций.

Кендалл позирует на диване, надев соблазнительное боди с длинными рукавами и горловиной. Волосы 25-летняя знаменитость распустила, а макияж сделала едва заметным. Так, чтобы ничто не отвлекало поклонников от естественной красоты одной из знаменитых на весь мир сестер.

Кендалл Дженнер в соблазнительном боди объявила о новом статусе: невероятно счастлива

Кендалл Дженнер теперь креативный директор (фото: instagram.com/kendalljenner)

Также Кендалл и команда FWRD уже создали специальную кампанию, в которой модель и креативный директор демонстрирует стильные вещи из новых коллекций. Над созданием кампейна работали фотограф Глен Лачфорд и стилист Карлос Назарио.

Напомним, Кендалл Дженнер также активно развивает свой бизнес – производство текилы 818 Tequila. Несмотря на критику, звезда упорно работает и уже достигла немалых результатов. Для активации продаж она лично принимает участие во всех процессах производства и выкладывает каждый шаг в сеть. Популярность Кендалл отлично работает для продвижения товара. Сейчас на страницу ее марки подписано уже более 660 тысяч фолловеров.

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