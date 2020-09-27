Кейт Миддлтон и принц Уильям с тремя детьми очаровали фотосетом в Кенсингтонских садах по особому поводу

Кейт Миддлтон и принц Уильям старательно выполняют свои королевские обязанности и социальную миссию. Герцоги Кембриджские часто приобщаюсь к светским выходам старших детей – принца Джорджа и принцессу Шарлотту, а иногда и младшего ребенка – 2-летнего принца Луи. Так, монаршая чета порадовала поклонников новым семейным фотосетом, сделанным во время знакомства с известным британским телеведущим и натуралистом Дэвидом Аттенборо и специального показа его документальной ленты на важную экологическую тематику. Снимки были опубликованы на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Герцог и герцогиня Кембриджские и их дети выбрали аутфиты в благородной и сдержанной сине-серой гамме. Так, Кейт надела платье-рубашку из денима от Gabriela Hearst, стоимостью около 1 650 долларов.

Фотосет состоялся в садах Кенсингтонского дворца. Медийный гость показал королевской семье свой новый фильм "Дэвид Аттенборо: жизнь на нашей планете". Дети пришли в восторг от знакомства с телезвездой, ведь они являются его поклонниками.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми познакомились со знаменитым британским ведущим и ученым Дэвидом Аттенборо (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Сэр Дэвид приехал с впечатляющим сюрпризом для своих маленьких почитателей. Так, 7-летнему принцу Джорджу он презентовал зуб гигантской доисторической акулы Carcharocles megalodon (в переводе - "большой зуб"). У трофея интересная история. Сэр Дэвид нашел зуб во время семейного отдыха на Мальте в конце 1960-х годов. Он обнаружил находку в известняковой породе острова, который был заложен еще в миоценовый период около 23 миллионов лет назад. Считается, что Carcharocles megalodon достигала до 15 метров в длину, что примерно вдвое больше длины белой акулы - самой крупной из ныне живущих хищников этого вида.

Сэр Дэвид Аттенборо подарил принцу Джорджу ценный презент (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

К слову, Кейт и Уильям давно неравнодушны к проблемам защиты окружающей среды, поэтому одобрили инициативу Аттенборо учредить новую награду The Earthshot Prize, которой будут отмечать наилучшие достижения в сфере защиты Земли.

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили лондонский Баттерси-парк, а герцогиня Кембриджская вышла в свет в непривычном для себя образе.

Кстати, Кейт Миддлтон повторила знаменитый образ своей свекрови принцессы Дианы, осовременив его .