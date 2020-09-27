Кейт Міддлтон і принц Вільям з трьома дітьми зачарували фотосетом в Кенсінгтонських садах з особливого приводу

Кейт Міддлтон і принц Вільям старанно виконують свої королівські обов'язки і соціальну місію. Герцоги Кембриджські часто долучають до світських виходів старших дітей – принца Джорджа і принцесу Шарлотту, а іноді і молодшу дитину – 2-річного принца Луї. Так, монарша пара порадувала шанувальників новим сімейним фотосетом, зробленим під час знайомства з відомим британським телеведучим і натуралістом Девідом Аттенборо і спеціального показу його документальної стрічки на важливу екологічну тематику. Знімки були опубліковані на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram.

Герцог і герцогиня Кембриджські і їхні діти обрали аутфіти в благородній і стриманій синьо-сірій гамі. Так, Кейт одягла плаття-сорочку з деніму від Gabriela Hearst, вартістю близько 1 650 доларів.

Фотосет відбувся в садах Кенсінгтонського палацу. Медійний гість показав королівській сім'ї свій новий фільм "Девід Аттенборо: життя на нашій планеті". Діти прийшли у захват від знайомства з телезіркою, адже вони є його прихильниками.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми познайомилися зі знаменитим британським ведучим і вченим Девідом Аттенборо (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Сер Девід приїхав з вражаючим сюрпризом для своїх маленьких шанувальників. Так, 7-річному принцу Джорджу він презентував зуб гігантської доісторичної акули Carcharocles megalodon (у перекладі - "великий зуб"). У трофею цікава історія. Сер Девід знайшов зуб під час сімейного відпочинку на Мальті в кінці 1960-х років. Він виявив знахідку у вапняковій породі острова, який був закладений ще в миоценовый період близько 23 мільйонів років тому. Вважається, що Carcharocles megalodon сягала до 15 метрів в довжину, що приблизно вдвічі більше довжини білої акули - найбільшої з нині живучих хижаків цього виду.

Сер Девід Аттенборо подарував принцу Джорджу цінний презент (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

До речі, Кейт і Вільям давно небайдужі до проблем захисту навколишнього середовища, тому схвалили ініціативу Аттенборо заснувати нову нагороду The Earthshot Prize, якою відзначатимуть найкращі досягнення у сфері захисту Землі.

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали лондонський Баттерсі-парк, а герцогиня Кембриджська вийшла у світ в незвичному для себе образі.

До речі, Кейт Міддлтон повторила знаменитий образ своєї свекрухи принцеси Діани, осучаснивши його .