Ким Кардашьян, Дэвид Линч, Александра Даддарио и другие – кто еще из мировых звезд выразил поддержку Украине

Американский режиссер и актер Дэвид Линч сделал пост, в котором подробно описал свое отношение к войне и Владимиру Путину в частности. Он подчеркнул, что мы, как человеческие существа, не можем избежать закона: что посеешь, то и пожнешь. Сейчас Путин вторгся на землю украинцев, сеет смерть и разруху, и он будет пожинать это жизнь за жизнью, уверен Линч.

"Мой тебе совет – начни уважать своих соседей, хорошо к ним относись, останови эту войну и атаки и начни выстраивать хорошие отношения с людьми, спаси себя. Мы все на этой земле одна семья и должны объединиться, чтобы решать совместные проблемы, а не нападать друг на друга", – подчеркнул он.

Звезда сериалов "Почему женщины убивают" и "Белый лотос" Александра Даддарио опубликовала пост с координатами благотворительной организации, добавив хэштег "я за Украину".

"Если вы ищете способ помочь, пожалуйста, смотрите мою ссылку в био", – написала она.

"Атаки войны в Украине создают гуманитарную катастрофу. Эскалация конфликта, низкие зимние температуры и #COVID19 ставят миллионы людей на грань выживания. CARE начала немедленную реакцию на кризис, чтобы оказать неотложную помощь 4 миллионам украинцев, уделяя первоочередное внимание потребностям женщин и девочек, пожилых людей и семей", – призывают они.

Теле-дива, бизнесвумен и знаменитость с одним из наиболее раскрученных профилей в мире Ким Кардашьян сделала две публикации в сториз, которые сопроводила соответственными эмодзи в виде украинского флага и аплодисментов.

Ким Кардашьян выразила поддержку Украине (фото: скрин сториз instagram.com/kimkardashian)

Звезда запостила снимки президента Украины Владимира Зеленского в военной форме, добавив подпись: "Америка предложила ему эвакуцию, но он отказался и сказал: "Мне не нужна эвакуция, мне нужны патроны".

Французский дизайнер Симон Жакмюс опубликовал на своей странице украинский флаг, добавив подпись: "Мир в Украине прямо сейчас, пожалуйста". В его сториз регулярно появляются правдивые картины войны и посты со словами поддержки.

Певица Мадонна, которая одной из первых начала активные действия против российской агрессии в поддержку Украины, написала серию новых постов.

"Мы поддерживаем Украину!! #стоппутин #свобода #mdna", – пишет звезда. Помимо фото с украинским флагом, певица опубликовала на своей странице видео со взрывами.

"Это видео причиняет боль. Тебе так же, как Мне больно? Путин продолжает свои бессмысленные и ужасающие атаки на Украину!! Ежедневно гибнут и получают ранения невинные люди! Невинные люди борются за свою жизнь. И учатся стрелять из оружия, чтобы защитить себя. Беженцы толпятся на границе, и им не дают сбежать. Так много храбрых людей остаются, чтобы сражаться... Благослови вас всех Бог. Мы молимся за вас всех. Пожалуйста, давайте сделаем все возможное, чтобы помочь! Ссылка в био! #стоппутин #supportukraine", – призывает она.

Американская модель Алексис Рен также регулярно делает публикации в поддержку Украины. А также публикует ссылки, как можно помочь.