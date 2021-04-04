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У кого длиннее ноги? Осадчая покорила эффектным фото на яхте

Автор: Lite

По примеру многих других украинских знаменитостей, известная телеведущая Катя Осадчая сбежала от локдауна в жаркий Египет. Совсем недавно она погуляла на дне рождения MONATIK'а под Киевом, а теперь радует поклонников эффектными фото, сделанными во время расслабленной прогулки на яхте.

В своем Instagram звезда опубликовала несколько снимков в очаровательном летнем образе.

Осадчая выбрала для отдыха короткие светло-бежевые шорты и розовую рубашку, которую эффектно завязала на животе. Она позировала у борта яхты босиком, дополнив свой лук любимым головным убором - шляпкой белого цвета.

Из аксессуаров ведущая отдала предпочтение массивным зеленым серьгам. Волосы Катя собрала в низкий хвост и нанесла легкий макияж с акцентом на глаза.

Она присела на бортик судна и с удовольствием подставила лицо солнцу.

"Когда фильтры не нужны", – лаконично подписала знаменитость.

Катя Осадчая похвасталась стильным луком в Египте (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики не оставлись равнодушными и осыпали Осадчую комплиментами в комментариях, особенно восхищаясь ее стройными длинными ногами. Некоторые даже задумались о том, у кого же ноги длиннее - Кати Осадчей или Оли Поляковой.

  • У кого длиннее ноги? У Поляковой или Осадчей?
  • Все як у Голівудському фільмі. Море, яхта і красуня
  • Красотка
  • Дуже класний образ у Вас, Катю
  • Какие ножки!
  • Краса!
  • Дуже гарно!!!
  • Ну гарнюня
  • Красивые фото
  • Вау!!! Красавица! Какие краски
  • Дуже приємно бачити Вас Катерино, і команду @svitsketv в наших краях. Це чудово, що і до нашого міста прилітають зірки українського шоу-бізнесу. Ласкаво просимо в країну вічного літа

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов умилили семейными кадрами с сыном на прогулке в городе Украинка.

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Новости Украины Катя Осадчаяобразведущая
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