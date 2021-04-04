У кого длиннее ноги? Осадчая покорила эффектным фото на яхте

По примеру многих других украинских знаменитостей, известная телеведущая Катя Осадчая сбежала от локдауна в жаркий Египет. Совсем недавно она погуляла на дне рождения MONATIK'а под Киевом, а теперь радует поклонников эффектными фото, сделанными во время расслабленной прогулки на яхте.
В своем Instagram звезда опубликовала несколько снимков в очаровательном летнем образе.
Осадчая выбрала для отдыха короткие светло-бежевые шорты и розовую рубашку, которую эффектно завязала на животе. Она позировала у борта яхты босиком, дополнив свой лук любимым головным убором - шляпкой белого цвета.
Из аксессуаров ведущая отдала предпочтение массивным зеленым серьгам. Волосы Катя собрала в низкий хвост и нанесла легкий макияж с акцентом на глаза.
Она присела на бортик судна и с удовольствием подставила лицо солнцу.
"Когда фильтры не нужны", – лаконично подписала знаменитость.
Катя Осадчая похвасталась стильным луком в Египте (фото: instagram.com/kosadcha)
Подписчики не оставлись равнодушными и осыпали Осадчую комплиментами в комментариях, особенно восхищаясь ее стройными длинными ногами. Некоторые даже задумались о том, у кого же ноги длиннее - Кати Осадчей или Оли Поляковой.
Напомним, ранее Осадчая и Горбунов умилили семейными кадрами с сыном на прогулке в городе Украинка.