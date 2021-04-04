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У кого довші ноги? Осадча підкорила ефектним фото на яхті

Автор: Lite

За прикладом багатьох інших українських знаменитостей, відома телеведуча Катя Осадча втекла від локдауна в жаркий Єгипет. Зовсім недавно вона погуляла на дні народження MONATIK'а під Києвом, а тепер радує шанувальників ефектними фото, зробленими під час розслабленої прогулянки на яхті.

У своєму Instagram зірка опублікувала кілька знімків в чарівному літньому образі.

Осадча вибрала для відпочинку короткі світло-бежеві шорти і рожеву сорочку, яку ефектно зав'язала на животі. Вона позувала біля борту яхти босоніж, доповнивши свій лук улюбленим головним убором - капелюшком білого кольору.

З аксесуарів ведуча віддала перевагу масивним зеленим сережкам. Волосся Катя зібрала в низький хвіст і нанесла легкий макіяж з акцентом на очі.

Вона присіла на борт судна і з задоволенням підставила обличчя сонцю.

"Коли фільтри не потрібні", – лаконічно підписала знаменитість.

Катя Осадча похвалилася стильним луком в Єгипті (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники не залишились байдужими і обсипали Осадчу компліментами в коментарях, особливо захоплюючись її довгими стрункими ногами. Деякі навіть задумалися про те, у кого ж ноги довші - Каті Осадчої або Олі Полякової.

  • У кого довші ноги? У Полякової або Осадчої?
  • Все як у Голівудському фільмі. Море, яхта і красуня
  • Красуня
  • Дуже класний образ у Вас, Катю
  • Які ніжки!
  • Краса!
  • Дуже гарно!!!
  • Ну гарнюня
  • Гарні фото
  • Вау!!! Красуня! Які фарби
  • Дуже приємно бачити Вас Катерино, і команду @svitsketv в наших краях. Це чудово, що і до нашого міста прилітають зірки українського шоу-бізнесу. Ласкаво просимо в країну вічного літа

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов розчулили сімейними кадрами з сином на прогулянці в місті Українка.

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Новини України Катя Осадчаобразведущая
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