У кого довші ноги? Осадча підкорила ефектним фото на яхті

За прикладом багатьох інших українських знаменитостей, відома телеведуча Катя Осадча втекла від локдауна в жаркий Єгипет. Зовсім недавно вона погуляла на дні народження MONATIK'а під Києвом, а тепер радує шанувальників ефектними фото, зробленими під час розслабленої прогулянки на яхті.
У своєму Instagram зірка опублікувала кілька знімків в чарівному літньому образі.
Осадча вибрала для відпочинку короткі світло-бежеві шорти і рожеву сорочку, яку ефектно зав'язала на животі. Вона позувала біля борту яхти босоніж, доповнивши свій лук улюбленим головним убором - капелюшком білого кольору.
З аксесуарів ведуча віддала перевагу масивним зеленим сережкам. Волосся Катя зібрала в низький хвіст і нанесла легкий макіяж з акцентом на очі.
Вона присіла на борт судна і з задоволенням підставила обличчя сонцю.
"Коли фільтри не потрібні", – лаконічно підписала знаменитість.
Катя Осадча похвалилася стильним луком в Єгипті (фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники не залишились байдужими і обсипали Осадчу компліментами в коментарях, особливо захоплюючись її довгими стрункими ногами. Деякі навіть задумалися про те, у кого ж ноги довші - Каті Осадчої або Олі Полякової.
Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов розчулили сімейними кадрами з сином на прогулянці в місті Українка.