С кокосом и в полотенце на голое тело: Лобода порадовала фанатов горячими фото с отдыха

Лобода умеет оставаться стильной и в холодном городе, и на райских островах на отдыхе. На днях певица показала пример, как носить трендовые кожаные штаны. Сегодня звезда в своем микроблоге продемонстрировала новый лук: стильную шляпу и солнечные очки, а вот "из одежды" на Светлане... только полотенце.

Отдых - на то и отдых, чтобы отдыхать от одежды (фото:instagram.com/lobodaofficial/)

На снимках, которые певица показала в сторис своего Instagram, она пьет кокосовый сок из трубочки и радостно улыбается. По фото видно, что погода просто отличная, звезда, видимо, только искупалась и сняла мокрый купальник, накинув на себя сухое полотенце. Шикарные золотые украшения, крестики и кулончик, певица решила не снимать.

Напомним, что недавно певица отпраздновала свой день рождения. Этот день популярная украинская певица решила отметить романтической фотосессией, которую она устроила в ванной. Для ярких фото артистка выбрала прозрачный бюстгальтер и украшения на шею. Кроме того, сзади себя она поставила огромный букет красных роз, а в руке держала бокал вина.