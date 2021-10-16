Комфорт для избранных: Никитюк не сдержала возмущения из-за качества в сфере услуг

Леся сопроводила текст на серьезную и актуальную тему красочными фото. Она выбрала на осенней прогулки стильную и теплую дубленку-авиатор – тренд осенне-зимнего сезона. Она дополнила сезонный лук комплектом из светлого денима – рубашкой и джинсами.

Леся показала трендовый осенний образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Если бы я 10 лет назад выставила сторис, что я не довольна Интернет провайдером, никто бы на это не обратил внимание! Но сейчас ситуация изменилась. Мене услышали и знаете почему? Потому что у меня многомиллионная аудитория! Хотя, я такой же клиент компании как остальные люди и есть обычный пакет услуг!" - написала Леся.

Она обратилась внимание на тот факт, что к мнению клиента компании прислушиваются и реагируют в том случае, если перед ними публичная личность. Остальные же вынуждены бороться за свои права.

Леся Никитюк подняла важную тему (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Жаль, что в нашей стране, компании с "проблемами" и "негативными отзывами", готовы решать что-то, только для людей с несколькими миллионами подписчиков, то есть не менять подход к работе в целом, чтобы тысячам людей было комфортно тратить деньги за их услуги, а просто предоставить этот комфорт "избранным", - возмутилась ведущая.

Телезвезда обратилась ко всем блогерам и лидерам мнений и призвала их чаще освещать проблемы сферы услуг, чтобы помочь улучшить качество предоставляемого потребителям продукта.