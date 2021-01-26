UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Конфетка: загорелая Леся Никитюк позирует в одном бикини и шляпке на Мальдивах

Автор: Lite

Украинская ведущая Леся Никитюк отправилась отдыхать на Мальдивы: со сказочно красивого места теперь летят яркие снимки прямо в ленту поклонникам Леси.

Недавно она покорила сеть своим селфи с тропическим цветком в волосах, на фоне пальм и океана. Фанаты назвали ее своей русалочкой.

Теперь Леся позирует в стильном бикини и шляпке - на фоне лазурной воды отлично видно уже наметившийся загар Леси.

"Никогда не побывать на Мальдивах - преступление! Пахать, полететь на Мальдивы - и потом год сидеть на "Мивине" - тупость... P.s.Что же делать?", - задала риторический вопрос куда-то в космос ведущая.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Фанаты стали рассуждать под этим фото, кто может себе позволить такой отдых, а еще похвалили Лесину превосходную фигуру:

  • Красотка
  • Заради Мальдів згодна і на "Мівіну"... та, боюся, за рік не напахаю
  • Що, там навiть краще, нiж Кiрiловка?
  • Цукерочка!
  • Куда вы прятали такие ноги?!

Напомним, Леся обожает вдохновлять поклонников своими стильными нарядами. В одном из последних постов ведущая позирует в стильной меховой шляпке-панамке. Смотрите, как носить самую модную часть зимнего гардероба 2021.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Леся Никитюкведущая