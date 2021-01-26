Цукерочка: засмагла Леся Нікітюк позує в одному бікіні і капелюшку на Мальдівах

Українська ведуча Леся Нікітюк вирушила відпочивати на Мальдіви: з казково красивого місця тепер летять яскраві знімки прямо в стрічку шанувальникам Лесі.

Нещодавно вона d;t підкорила мережe своїм селфі з тропічною квіткою у волоссі, на тлі пальм і океану. Фанати назвали її своєю русалочкою.

Тепер Леся позує в стильному бікіні і капелюшку - на тлі блакитної води чудово видно легку засмагу Лесі.

"Ніколи не побувати на Мальдівах - злочин! Пахати, полетіти на Мальдіви - і потім рік сидіти на "Мівіні" - тупість... P. s.Що ж робити?", - задала риторичне питання кудись у космосв едуча.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Фанати стали міркувати під цим фото, хто може собі дозволити такий відпочинок, а ще похвалили Лесину чудову фігуру:

Красуня

Заради Мальдів згодна і на "Мівіну"... та, боюся, за рік не напахаю

Що, там навіть краще, ніж Кіріловка?

Цукерочка!

Куди ви ховали такі ноги?!

Нагадаємо, Леся обожнює надихати шанувальників своїми стильними нарядами. В одному з останніх постів ведуча позує в стильному хутряному капелюшку-панамці. Як носити наймоднішу частина зимового гардеробу 2021.