RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Цукерочка: засмагла Леся Нікітюк позує в одному бікіні і капелюшку на Мальдівах

Автор: Lite

Українська ведуча Леся Нікітюк вирушила відпочивати на Мальдіви: з казково красивого місця тепер летять яскраві знімки прямо в стрічку шанувальникам Лесі.

Нещодавно вона d;t підкорила мережe своїм селфі з тропічною квіткою у волоссі, на тлі пальм і океану. Фанати назвали її своєю русалочкою.

Тепер Леся позує в стильному бікіні і капелюшку - на тлі блакитної води чудово видно легку засмагу Лесі.

"Ніколи не побувати на Мальдівах - злочин! Пахати, полетіти на Мальдіви - і потім рік сидіти на "Мівіні" - тупість... P. s.Що ж робити?", - задала риторичне питання кудись у космосв едуча.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Фанати стали міркувати під цим фото, хто може собі дозволити такий відпочинок, а ще похвалили Лесину чудову фігуру:

  • Красуня
  • Заради Мальдів згодна і на "Мівіну"... та, боюся, за рік не напахаю
  • Що, там навіть краще, ніж Кіріловка?
  • Цукерочка!
  • Куди ви ховали такі ноги?!

Нагадаємо, Леся обожнює надихати шанувальників своїми стильними нарядами. В одному з останніх постів ведуча позує в стильному хутряному капелюшку-панамці. Як носити наймоднішу частина зимового гардеробу 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Леся Нікітюкведущая