Копия папы: Ольга Сумская шокировала фанатов селфи со своей младшей дочерью

Ольга Сумская в одном из недавних интерью, не сдерживая эмоций, призналась, что в свое время не дала достаточно любви старшей дочери Антонине Паперной, когда та была маленькой.

Актриса расплакалась прямо перед камерой, рассказывая о потерянном времени, которое уже не вернуть.

Так что со своей младшей дочерью актриса теперь проводит свободное время, как говорится, по максимуму. Ольга поделилась яркими снимками с отдыха в своем микроблоге: папа, мама и дочь позируют на фото горной реки в Карпатах. Вся семья весело проводит новогодние праздники.

"Найтепліший Новий рік в Яремче разом з родиною! Поляна кохання, природнє джерело Нафтусі поряд з Прутом, гори і полонини, фантастичне повітря... Далі лунає легендарна пісня... "І у синю даль, понад горами лине пісня ця... Про мою любов, ти рідна матінка моя, земля...", - написала Ольга под снимками.

Ольга Сумская поделилась фото с семейного отдыха (фото: instagram.com/olgasumska/)

Фанаты тут же засыпали актрису и ее семью комплиментами, порадовавшись, что у Ольги такая красавица-дочка. А еще они отметили, что Анна, так зовут дочь Сумской и Виталия Борисюка, очень похожа на отца - буквально, то же лицо!

Как доча похожа на папу

Вы фантастическая красавица!

Яка чудова родина. Щастя Вам. Міцного здоров'я і благополуччя

Гарнi

Класс! Молодцы!

Напомним, недавно Ольга Сумская поделилась простым рецептом грибочков-яиц и торта из киви. Самое любимое с детства! Вся семья и гости будут в восторге от такого угощения.