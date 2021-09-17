Королева красной дорожки: Сальма Хайек похвасталась роскошной фигурой

Сальма Хаейк позирует в нарядах прошлогодних мероприятий, так как в этом году на Met Gala она не появилась. Актриса, которая недавно отметила 55-летие на райских островах, решила напомнить, что светские выходы - это ее.

Она выглядит в своих вечерних эффектных нарядах, словно королева из сказки или богиня. По крайней мере, именно так считают ее многочисленные фолловеры. В подборку звезда также добавила фото с мужем - французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, а также с подругой Пенелопой Крус и другими коллегами. Пост получился праздничный и торжественный. И Сальма заслуженно собрала массу лайков и восторженных отзывов.

Сальма Хайек на светских мероприятиях (фото: instagram.com/salmahayek)