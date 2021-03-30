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Королева викингов: томная Гросу в прозрачном корсете засветила пышный бюст

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 15:34
Королева викингов: томная Гросу в прозрачном корсете засветила пышный бюст Алина Гросу (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Алина Гросу выпустила украиноязычный трек "Міріада" и пообещала вскоре презентовать атмосферный и самобытный клип. А пока она интригует ауттейками со съемочной площадки и показывает фото и видео зажигательных танцев с шоу-балетом, которые вошли в ролик. Для перевоплощения в видеоработе Алине пришлось кардинально сменить прическу – она предстала с афрокосичками.

В новом Instagram-посте она показала яркий образ в прозрачном корсете и атласной юбке, в котором предстанет перед зрителями в клипе.

Лиф подчеркнул пышный бюст артистки. К слову, ее неоднократно подозревали в маммопластике, но артистка отмела все догадки одним махом – она показала фото себя 12-летней. Поклонники и критики смогли в деталях рассмотреть фигуру девушки и убедиться, что ее бюст – настоящий и от природы.

Певица на фото принимает эффектные позы а ее жаркие танцы в образе соблазнительной воительницы с оригинальным украшением из камней на груди и на лбу не на шутку завели поклонников.

Королева викингов: томная Гросу в прозрачном корсете засветила пышный бюст

Королева викингов: томная Гросу в прозрачном корсете засветила пышный бюст

Королева викингов: томная Гросу в прозрачном корсете засветила пышный бюст

Королева викингов: томная Гросу в прозрачном корсете засветила пышный бюст

Королева викингов: томная Гросу в прозрачном корсете засветила пышный бюст

Королева викингов: томная Гросу в прозрачном корсете засветила пышный бюст

Королева викингов: томная Гросу в прозрачном корсете засветила пышный бюст

Алина показала жаркие фото со съемок нового клипа (Фото: instagram.com/alina_grosu)

  • Образ вообще огонь, как в викингах Королева
  • Очень тяжело выбрать, все фотографии классные!
  • Вам очень идут косички
  • Супер
  • Никак выбрать не смогла, так как все фотки классные
  • Вы прекрасна
  • Сексуальненько
  • Очень крутой образ, и афрокосички очень идут, фигура
  • Это бомба

К слову, видео танца Алины под новый трек натолкнуло ее некоторых поклонников на мысль, что певица находится в интересном положении, но эти догадки отмела и сама артистка.

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