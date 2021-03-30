Королева викингов: томная Гросу в прозрачном корсете засветила пышный бюст

Алина Гросу выпустила украиноязычный трек "Міріада" и пообещала вскоре презентовать атмосферный и самобытный клип. А пока она интригует ауттейками со съемочной площадки и показывает фото и видео зажигательных танцев с шоу-балетом, которые вошли в ролик. Для перевоплощения в видеоработе Алине пришлось кардинально сменить прическу – она предстала с афрокосичками.

В новом Instagram -посте она показала яркий образ в прозрачном корсете и атласной юбке, в котором предстанет перед зрителями в клипе.

Лиф подчеркнул пышный бюст артистки. К слову, ее неоднократно подозревали в маммопластике, но артистка отмела все догадки одним махом – она показала фото себя 12-летней. Поклонники и критики смогли в деталях рассмотреть фигуру девушки и убедиться, что ее бюст – настоящий и от природы.

Певица на фото принимает эффектные позы а ее жаркие танцы в образе соблазнительной воительницы с оригинальным украшением из камней на груди и на лбу не на шутку завели поклонников.

Алина показала жаркие фото со съемок нового клипа (Фото: instagram.com/alina_grosu)