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Королева вікінгів: томна Гросу в прозорому корсеті засвітила пишний бюст

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 15:34
Королева вікінгів: томна Гросу в прозорому корсеті засвітила пишний бюст Аліна Гросу (Фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Аліна Гросу випустила україномовний трек "Міріада" і пообіцяла незабаром презентувати атмосферний і самобутній кліп. А поки вона інтригує ауттейками зі знімального майданчика і показує фото і відео запальних танців з шоу-балетом, які увійшли в ролик. Для перевтілення у відеороботі Аліні довелося кардинально змінити зачіску – вона постала з афрокосичками.

В новому Instagram-пості вона показала яскравий образ в прозорому корсеті і атласній спідниці, в якому постане перед глядачами в кліпі.

Ліф підкреслив пишний бюст артистки. До речі, її неодноразово підозрювали в маммопластиці, але артистка відкинула всі здогади одним махом – вона показала фото себе 12-річною. Прихильники і критики змогли в деталях розглянути фігуру дівчини і переконатися, що її бюст – справжній і від природи.

Співачка на фото приймає ефектні пози а її жаркі танці в образі спокусливої войовниці з оригінальним прикрасою з каменів на грудях і на лобі не на жарт завели шанувальників.

Королева вікінгів: томна Гросу в прозорому корсеті засвітила пишний бюст

Королева вікінгів: томна Гросу в прозорому корсеті засвітила пишний бюст

Королева вікінгів: томна Гросу в прозорому корсеті засвітила пишний бюст

Королева вікінгів: томна Гросу в прозорому корсеті засвітила пишний бюст

Королева вікінгів: томна Гросу в прозорому корсеті засвітила пишний бюст

Королева вікінгів: томна Гросу в прозорому корсеті засвітила пишний бюст

Королева вікінгів: томна Гросу в прозорому корсеті засвітила пишний бюст

Аліна показала жаркі фото зі зйомок нового кліпу (Фото: instagram.com/alina_grosu)

  • Образ взагалі вогонь, як у вікінгів Королева
  • Дуже важко вибрати, всі фотографії класні!
  • Вам дуже личать кіски
  • Супер
  • Ніяк вибрати не змогла, так як всі фотки класні
  • Ви прекрасна
  • Сексуальненько
  • Дуже крутий образ, і афрокосички дуже личать, фігура
  • Це бомба

До речі, відео танцю Аліни під новий трек наштовхнуло деяких шанувальників на думку, що співачка перебуває в цікавому положенні, але ці припущення відкинула і сама артистка.

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