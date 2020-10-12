"Коронавирусные танцы" Винника, "масочный" конфуз Миддлтон и Зеленской и другие скандалы недели

Новые скандальные новости от звезд

На прошлой неделе в мире шоу-бизнеса и политики случилось сразу несколько громких происшествий, вызвавших резонанс в сети. Кто из звезд угодил в скандальные хроники, читайте ниже.

Олег Винник решил не возвращаться на паркет

Олег Винник, которого дисквалифицировали на шестом эфире шоу "Танцы со звездами", не мог уйти по-тихому. За певца, который вынужден был покинуть проект по причине заражения COVID-19, вступились другие участники. Они попросили организаторов быть менее строгими с Олегом и нарушить железное правило не возвращать выбывших участников ради него. И чудо произошло – любимцу публики разрешили вернуться. Но оказалось, сам Винник продолжать участие не горел желанием. Как объяснил Олег, после болезни, которая протекала достаточно тяжело, врачи запретили ему и его партнерше нагрузку. Также Олег сказал, что он давно не танцевал, и его возвращение будет не совсем справедливо по отношению к другим участникам.

Олег Винник решил не возвращатьс на паркет (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Зеленские и герцоги Кембриджские проигнорировали маски

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой отправились в Букингемский дворец. Встреча с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон прошла на высоте: отличная дружественная атмосфера, милое общение и продуктивный разговор… "Замечательная семья, молодые и искренние люди. Встреча, которая запомнится!", – написала Елена Зеленская в своем блоге. И была права: этот митинг получится громким. Особенно если учесть, сколько шума в сети наделало появление представителей двух государств без масок на лицах. Позже Елена поспешила запостить несколько фото из Лондона в маске на лице, сгладив ситуацию.

Елена Зеленская немного успокоила фанатов (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Меган Маркл рассказала о проблемах с психическим здоровьем

Меган Маркл и принц Гарри в последнее время под пристальным вниманием прессы и фанатов. "Своевольная" парочка, которая начала новую жизнь вдали от Королевской семьи, часто собирает много негативных отзывов. И на днях Меган рассказала, как она реагирует на хейт. Оказалось, это дается ей нелегко. Маркл вместе со своим мужем приняли участие в записи подкаста, где обсудили ментальные проблемы подростков. По словам Меган Маркл, весь хейт, который лился на нее все время, не прошел мимо нее. Все, что пишут пользователи сети, кажется бессмысленным негативом, но все-таки наносит психике серьезную травму. "То, что писали обо мне, было невозможно читать. Это нереально тяжело, трудно представить даже, каково все это", – с грустью отметила молодая мама. Сейчас принц Гарри намерен любой ценой защищать свою семь от негатива.

Герцоги Сассекские тоже живые люди и страдают от хейта (фото: instagram.com/sussexroyal)

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Остапчук и его невеста поделились новыми подробностями своей свадьбы. Кристина Горняк рассказала, будет ли брать фамилию мужа.