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В корсете и чулках: Астафьева в образе сексапильной рыбачки свела с ума жаркими кадрами

Автор: Styler

Даша Астафьева - известная любительница чувственной и даже эротической съемки и регулярно радует поклонников горячими фото. Певица и модель может похвастаться роскошными формами, которые с удовольствием демонстрирует. На этот раз звезда перевоплотилась в сексапильную рыбачку и свела с ума пикантными кадрами.

Жаркие снимки Даша обнародовала на своей странице в Instagram, а также показала бекстэйдж видео со съемки.

Астафьева полностью вжилась в роль - фото были сделаны у воды и с удочкой в руках. К слову, артистка и в реальной жизни обожает рыбалку - впрочем, выглядит она на ней обычно иначе.

Так, красотка позировала перед камерой в черном корсете, длинных перчатках и темных чулках с подвязками. Соблазнительный образ дополняют туфли на шпильке. Волосы Даша уложила назад за уши, сделав "мокрый" эффект, а также сделала макияж с акцентом на глаза.

Она эротично позировала на мостике у воды с удочкой в руках, а на некоторых кадрах еще и с сигаретой.

Даша Астафьева взбудоражила сеть пикантными фото с рыбалки (фото: instagram.com/da_astafieva)

"тсссс. Утром, как и на рыбалке, главное, чтоб никто не п**дел", - подписала снимки Астафьева.

Еще несколько пикантных кадров выложила в своем аккаунте фотограф Лера Допирчук.

Даша Астафьева предстала в образе соблазнительной рыбачки (фото: instagram.com/dlvflex)

Также певица показала бекстейдж видео с фотосессии.

Подписчики пришли в полный восторг от горячих и чувственных снимков и искупали Дашу в комплиментах. Многие пошутили, что им тут же захотелось на рыбалку.

  • Вот так рыбалка!
  • Теперь я понимаю почему мужики так любят рыбалку...там вот такие русалки
  • Навєрно всі судаки повискакували
  • Идеальная
  • Шикарная!
  • Рыбачка Соня
  • Рыбалка огонь
  • Даша - Ви просто прекрасна
  • Рыболовный костюм, что надо
  • Это просто очень красиво и очень сексуально
  • Сумасшедший образ просто
  • Рыба моей мечты

Ранее мы писали, что чувственная Даша Астафьева топлес вызвала фурор в сети.

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Даша Астафьева