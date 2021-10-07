В корсете и чулках: Астафьева в образе сексапильной рыбачки свела с ума жаркими кадрами

Астафьева полностью вжилась в роль - фото были сделаны у воды и с удочкой в руках. К слову, артистка и в реальной жизни обожает рыбалку - впрочем, выглядит она на ней обычно иначе.

Так, красотка позировала перед камерой в черном корсете, длинных перчатках и темных чулках с подвязками. Соблазнительный образ дополняют туфли на шпильке. Волосы Даша уложила назад за уши, сделав "мокрый" эффект, а также сделала макияж с акцентом на глаза.

Она эротично позировала на мостике у воды с удочкой в руках, а на некоторых кадрах еще и с сигаретой.

Даша Астафьева взбудоражила сеть пикантными фото с рыбалки (фото: instagram.com/da_astafieva)

"тсссс. Утром, как и на рыбалке, главное, чтоб никто не п**дел", - подписала снимки Астафьева.

Еще несколько пикантных кадров выложила в своем аккаунте фотограф Лера Допирчук.

Даша Астафьева предстала в образе соблазнительной рыбачки (фото: instagram.com/dlvflex)

Также певица показала бекстейдж видео с фотосессии.

Подписчики пришли в полный восторг от горячих и чувственных снимков и искупали Дашу в комплиментах. Многие пошутили, что им тут же захотелось на рыбалку.