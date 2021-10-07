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У корсеті і панчохах: Астаф'єва в образі сексапільної рибалки звела з розуму жаркими кадрами

Автор: Styler

Даша Астаф'єва - відома любителька чуттєвої і навіть еротичної зйомки і регулярно радує шанувальників гарячими фото. Співачка і модель може похвалитися розкішними формами, які із задоволенням демонструє. На цей раз зірка перевтілилася в сексапільну рибалку і звела з розуму пікантними кадрами.

Спекотні знімки Даша оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, а також показала бекстейдж відео зі зйомки.

Астаф'єва повністю вжилася в роль - фото були зроблені біля води і з вудкою в руках. До слова, артистка і в реальному житті обожнює риболовлю - втім, виглядає вона на ній зазвичай інакше.

Так, красуня позувала перед камерою в чорному корсеті, довгих рукавичках і темних панчохах з підв'язками. Спокусливий образ доповнюють туфлі на шпильці. Волосся Даша вклала назад за вуха, зробивши "мокрий" ефект, а також зробила макіяж з акцентом на очі.

Вона еротично позувала на містку біля води з вудкою в руках, а на деяких кадрах ще й з сигаретою.

Даша Астаф'єва розбурхала мережу пікантними фото з риболовлі (фото: instagram.com/da_astafieva)

"тсссс. Вранці, як і на рибалці, головне, щоб ніхто не п**дів", - підписала знімки Астаф'єва.

Ще кілька пікантних кадрів виклала у своєму акаунті фотограф Лера Допірчук.

Даша Астаф'єва постала в образі спокусливої рибалки (фото: instagram.com/dlvflex)

Також співачка показала бекстейдж відео з фотосесії.

Підписники прийшли в повний захват від гарячих і чуттєвих знімків і викупали Дашу в компліментах. Багато пожартували, що їм тут же захотілося на риболовлю.

  • Ось так рибалка!
  • Тепер я розумію чому мужики так люблять риболовлю...там ось такі русалки
  • Навєрно всі судаки повискакували
  • Ідеальна
  • Шикарна!
  • Рибачка Соня
  • Риболовля вогонь
  • Даша - Ви просто прекрасна
  • Рибальський костюм, що треба
  • Це просто дуже красиво і дуже сексуально
  • Божевільний образ просто
  • Риба моєї мрії

Раніше ми писали, що чуттєва Даша Астаф'єва топлес викликала фурор в мережі.

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Даша Астаф'єва