У корсеті і панчохах: Астаф'єва в образі сексапільної рибалки звела з розуму жаркими кадрами

Астаф'єва повністю вжилася в роль - фото були зроблені біля води і з вудкою в руках. До слова, артистка і в реальному житті обожнює риболовлю - втім, виглядає вона на ній зазвичай інакше.

Так, красуня позувала перед камерою в чорному корсеті, довгих рукавичках і темних панчохах з підв'язками. Спокусливий образ доповнюють туфлі на шпильці. Волосся Даша вклала назад за вуха, зробивши "мокрий" ефект, а також зробила макіяж з акцентом на очі.

Вона еротично позувала на містку біля води з вудкою в руках, а на деяких кадрах ще й з сигаретою.

Даша Астаф'єва розбурхала мережу пікантними фото з риболовлі (фото: instagram.com/da_astafieva)

"тсссс. Вранці, як і на рибалці, головне, щоб ніхто не п**дів", - підписала знімки Астаф'єва.

Ще кілька пікантних кадрів виклала у своєму акаунті фотограф Лера Допірчук.

Даша Астаф'єва постала в образі спокусливої рибалки (фото: instagram.com/dlvflex)

Також співачка показала бекстейдж відео з фотосесії.

Підписники прийшли в повний захват від гарячих і чуттєвих знімків і викупали Дашу в компліментах. Багато пожартували, що їм тут же захотілося на риболовлю.