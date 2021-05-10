Кожаные брюки и топ: Барбара Палвин восхитила роскошным телом в стильном аутфите

Новый аутфит Барбары составили кожаные брюки, а также черный топ, которые сделали ее тело еще более совершенным. Девушка позирует в собственной ванной, соблазнительно прогнувшись. Правда, акцент она сделала вовсе не на фигуре.

Барбара Палвин поменяла стиль (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"Моя новая стрижка", - написала Барбара. Теперь волосы Палвин стали намного короче. Тем не менее, резких перемен она делать не стала. К слову, удлиненный боб сейчас - тренд номер один среди знаменитостей. Берем на заметку!

В комментариях поднялась целая волна обсуждений. Фанаты хвалят супермодель, называя ее "самой красивой" и "просто королевой".