Шкіряні штани і топ: Барбара Палвін захопила розкішним тілом в стильному аутфіті

Новий аутфіт Барбари склали шкіряні штани, а також чорний топ, які зробили її тіло ще більш досконалим. Дівчина позує у власній ванній, спокусливо прогнувшись. Правда, акцент вона зробила зовсім не на фігурі.

Барбара Палвін змінила стиль (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"Моя нова стрижка", - написала Барбара. Тепер волосся Палвін стали набагато коротше. Проте, різких змін вона робити не стала. До слова, подовжений боб зараз - тренд номер один серед знаменитостей. Беремо на озброєння!

У коментарях піднялася ціла хвиля обговорень. Фанати хвалять супермодель, називаючи її "найкрасивішою" і "просто королевою".